Milano, 20enne derubato insegue i rapinatori: riceve due coltellate

La violenta vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, lunedì 14 marzo 2022 a Milano, dentro il parco Oreste Buono. Un ragazzo di 20 anni si trovava lì con un’amica quando in tre si sono avvicinati a lui e gli hanno rubato una collanina d’oro. In preda alla rabbia il ragazzo non è rimasto a guardare mentre lo derubavano. Sembra infatti che abbia opposto resistenza e abbia inseguito i tre rapinatori.

Il 20enne è riuscito a raggiungere le persone che lo avevano poco prima derubato, arrivati in via Terenzio è scoppiata una colluttazione tra loro. Uno dei rapinatori ha estratto un coltello e ha colpito per ben due volte il ragazzo alla schiena, si sono poi dati alla fuga lasciandolo a terra ferito. In seguito alla violenta vicenda avvenuta ieri pomeriggio a Milano, immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo dell’accaduto.

La giovane vittima dopo aver ricevuto i primi soccorsi sul posto è stata subito trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele di Milano. Stando alle prime informazioni sul caso le due coltellate potrebbero avergli causato alcune lesioni al polmone, fortunatamente però non sembra essere in pericolo di vita.

