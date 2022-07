Bergamo, 45enne accoltella il compagno e scappa: rischia l’arresto

La drammatica vicenda si è svolta nella mattinata di martedì, 5 luglio 2022 a Grumello del Monte, in provincia di Bergamo. Dopo una furiosa lite scoppiata tra le mura domestiche, una donna di 45 anni originaria del Centro America si è scagliata con violenza contro il compagno. In preda all’ira ha afferrato un coltello da cucina e lo ha colpito più volte.

Dopo aver accoltellato il compagno la donna lo ha lasciato a terra in una pozza del suo sangue e si è data alla fuga, probabilmente impaurita per via delle conseguenze che potrebbero scaturire dal suo insano gesto. Sul luogo della violenta vicenda avvenuta nei giorni scorsi in provincia di Bergamo immediato è stato l’intervento del personale medico del 118. L’uomo è stato subito trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi, sono stati necessari solo alcuni punti di sutura.

Ai Carabinieri la vittima ha raccontato che lui e la compagna litigavano spesso. In passato in più occasioni sono arrivati anche alle mani. Nonostante il turbolento rapporto continuavano a stare insieme, da qualche mese avevano anche iniziato a convivere. La 45enne dopo aver accoltellato il compagno ha fatto perdere le sue tracce, gli agenti continuano a cercarla. La donna è accusata di lesioni aggravate, se non si consegnerà alle forze dell’ordine rischia l’arresto.

LEGGI ANCHE -> Santa Severa, bimbo di 2 anni muore annegato: ascoltata l’amica di famiglia