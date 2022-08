Caivano, picchia e minaccia moglie con una pistola: arrestato

La violenta vicenda si è svolta a Caivano, comune della città di Napoli. Dopo una lite avvenuta tra le mura domestiche un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, si è scagliato con violenza contro la moglie. In preda all’ira l’ha prima picchiata e subito dopo ha minacciato di ucciderla mentre le puntava contro una pistola.

In seguito al suo insano gesto l’uomo si è poi dato alla fuga. La vittima in preda al terrore ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine per impedire al marito violento di farle ancora del male. Tempestivo è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo dell’aggressione avvenuta all’interno di un un’appartamento a Caivano. In casa i carabinieri hanno trovato moltissime armi, tra queste: una beretta 92fs parabellum con matricola abrasa e 1 proiettile calibro 357 magnum, tre carabine ad aria compressa, un’ascia, una balestra, una pistola a salve, un pugnale e altre ancora. Oltre alle armi in casa sono state trovate anche due piante di cannabis.

Poco dopo l’aggressione il 40enne è stato rintracciato dai Carabinieri, alla vista degli agenti l’uomo ha subito gettato la pistola. È stato arrestato con le accuse di detenzione illegale di armi e maltrattamenti in famiglia. L’uomo si trova in carcere in attesa di giudizio.

LEGGI ANCHE -> Corte Franca, spara in aria e colpisce bimbo di 2 anni: è gravissimo