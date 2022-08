Corte Franca, spara in aria e colpisce bimbo di 2 anni: è gravissimo

Dramma nella serata di ieri a Corte Franca, comune in provincia di Brescia, un bimbo di soli due anni è stato gravemente ferito con un colpo di arma da fuoco. A far esplodere il colpo di pistola in aria una guardia giurata durante la serata di Ferragosto. L’uomo non era da solo, insieme ad altri si è ‘divertito’ a sparare colpi di pistola in aria. A quanto pare hanno anche utilizzato un cartello stradale per fare il tiro a segno.

Sfortunatamente proprio in quel momento il piccolo di due anni, figlio di una famiglia di migranti, era affacciato alla finestra ed è rimasto ferito. Il padre della vittima ha iniziato subito ad urlare “lo hai ammazzato”. La madre in preda alla disperazione è scesa in strada con il piccolo in cerca di aiuto. In seguito alla segnalazione fatta da alcuni testimoni immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo della tragica vicenda avvenuta ieri sera a Corte Franca.

I carabinieri hanno subito svolto i dovuti rilievi del caso per stabilire con certezza come si sia svolta la vicenda e capire il motivo di quei spari in aria. Stando alle prime informazioni sul caso non ci sarebbe la volontarietà da parte della guardia giurata che ha sparato, ma la lesione colposa. Il piccolo è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove lotta tra la vita e la morte per via delle sua gravissime condizioni.

