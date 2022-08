Scutari, pulisce fucile ed esplode un colpo: muore bimbo di 10 anni

I fatti si sono svolti a Scutari, in Albania. Quella che sarebbe dovuta essere una vacanza in famiglia tra relax e divertimento si è trasformata in una vera e propria tragedia. A perdere la vita un bimbo di soli 10 anni della provincia di Pistoia, Casalguidi, si trovava a Scutari perché i suoi genitori sono originari del posto.

La giovane vittima, Lorenzo Jakaj, è morto dopo essere stato colpito accidentalmente da un colpo di fucile fatto esplodere per errore dallo zio, un uomo di 68 anni. Con esattezza la tragica vicenda si è svolta nella serata di martedì nella periferia di Scutari, a Samrisht. In seguito all’accaduto immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari sul luogo in cui si sono svolti i fatti.

Dalle indagini svolte dalla Polizia è emerso che il colpo di arma da fuoco è esploso accidentalmente mentre lo zio della vittima stava pulendo il suo fucile da caccia. L’intervento dei sanitari sul luogo della drammatica vicenda è stato tempestivo, per il piccolo di soli dieci anni però non c’è stato nulla da fare. Lo zio al momento è indagato, gli agenti continuano intanto ad indagare per chiarire con esattezza come si sono svolti i fatti.

