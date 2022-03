Edolo, soffoca mentre mangia un wurstel: muore bimbo di 4 anni

La tragica vicenda si è svolta nella giornata di ieri, lunedì 28 febbraio 2022 a Edolo, in provincia di Brescia. Un bimbo di soli quattro anni era in casa insieme al padre quando ha smesso improvvisamente di respirare mentre stava mangiando. A soffocarlo è stato un wurstel. Accorgendosi del malessere del figlio l’uomo ha subito allarmato i soccorsi in preda alla paura e alla disperazione, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo della drammatica vicenda avvenuta ieri in provincia di Brescia, all’interno di un’abitazione situata a Edolo. La giovanissima vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale in elisoccorso ma nonostante abbiano tentato in ogni modo di rianimarlo lui non si è mai ripreso. Dopo l’arrivo in ospedale i medici hanno rimosso il wurstel dalla gola del bambino che gli impediva di respirare. Per lui, però, non c’era ormai più nulla da fare.

Dopo ore i medici si sono arresi e hanno dichiarato il suo decesso. Da troppe ore non respirava e ogni loro tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile. Una tragica vicenda che ha lasciato tutti sotto shock, il cadavere del piccolo è stato restituito alla sua famiglia per il funerale.