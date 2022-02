Sardegna, si addormenta sul muretto ma precipita: 31enne muore

Ha perso la vita precipitando da un parapetto altro tredici metri in Sardegna, nella zona industriale di Predda Niedda, Carla Lallai aveva 31 anni. Secondo le prime informazioni sulla drammatica vicenda la giovane vittima sabato aveva trascorso la nottata in un locale. Prima di tornare a casa si era addormentata su un muro, da dove è poi caduta improvvisamente. Il suo cadavere è stato trovato intorno alle 13 di ieri, a fare la drammatica scoperta alcuni suoi amici.

In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo della vicenda avvenuta nella periferia della Sardegna. I carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si siano svolti i fatti, sembra però che si sia trattato di un tragico incidente. La 31enne in mattinata si era sdraiata al sole sul muretto per rilassarsi ma è precipitata. I suoi amici hanno raccontato di non averla vista cadere, dopo qualche minuto la cercavano e hanno scoperto cosa era successo.

Gli amici della vittima hanno subito allarmato i soccorsi ma per Carla non c’era ormai nulla da fare. Il personale medico del 118 giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il suo decesso. Gli agenti stanno visionando le telecamere di videosorveglianza presenti in zona per capire se la scena sia stata ripresa e per ricostruire con esattezza l’accaduto.