Sardegna, allevatore muore in campagna: ucciso a colpi di arma da fuoco

I fatti si sono svolti in Sardegna, tra Jerzu e Gairo, dove il 38enne Riccardo Muceli è stato brutalmente ucciso a colpi di arma da fuoco. L’uomo era un allevatore, stava tornando a casa dall’ovile quando è stato raggiunto da diversi colpi di pistola. Si trovava a bordo della sua auto su una stradina di campagna. A causa dell’agguato che gli hanno fatto è andato a sbattere contro il muro.

In seguito ad una segnalazione come ‘incidente stradale’ tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo della tragica vicenda avvenuta tra Jerzu e Gairo, in Sardegna. Giunti sul posto i sanitari hanno trovato il 38enne gravemente ferito da diversi colpi di arma da fuoco. Al loro arrivo la vittima era ancora viva, ma le sue condizioni di salute sono apparse disperate sin da subito.

I soccorritori hanno fatto di tutto per tenerlo in vita durante la corsa in ospedale. I loro tentativi si sono però rivelati del tutto inutili. Riccardo Muceli è morto sull’ambulanza ancor prima di arrivare in ospedale. Gli abitanti del posto vivono un nuovo incubo, in passato già altri allevatori erano stati uccisi sempre a colpi di arma da fuoco. Le forze dell’ordine indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda e per risalire all’identità di coloro che hanno ucciso il 38enne.