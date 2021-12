Noto, minorenne colpito alla testa con un colpo di pistola: è gravissimo

La drammatica vicenda si è svolta la scorsa notte a Noto, il provincia di Siracusa, dove un ragazzo non ancora maggiorenne è stato gravemente ferito alla testa con un colpo di pistola. La giovane vittima viaggiava in auto con i suoi familiari quando hanno improvvisamente iniziato a sparare contro il veicolo. Un agguato avvenuto con molta probabilità in seguito ad un litigio.

Non è chiaro chi abbia sparato e ferito il ragazzo, in seguito alla tragica vicenda avvenuta a Nota colui o coloro che hanno sparato si sono subito dati alla fuga. Stando alle indagini svolte dai carabinieri poco prima era scoppiata una violenta lite tra due gruppi di ragazzi nomadi. Anche la vittima fa parte della comunità nomade. Immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo dell’accaduto. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, in condizioni gravissime.

Dopo la sparatoria il minorenne si trova ricoverato all’ospedale di Catania, dove è arrivato in fin di vita. I medici stanno facendo di tutto per salvarlo ma sembra che sia ancora in pericolo di vita. Gli agenti hanno interrogato i familiari della vittima che si trovavano in auto con lui quando gli hanno sparato, al momento però non si sa ancora nulla in merito a chi lo ha ferito.

