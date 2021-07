Gabriele Ibba, morto durante un immersione. Aveva 20 anni

Gabriele Ibba, un ragazzo di soli 20 anni, è morto ieri nelle acque del Poetto di Cagliari, a Marina Piccola, durante un’immersione.

Il giovane, appassionato di mare ed esperto sub, era uscito in mare insieme ad altri amici, poi si era calato in acqua, ma non è più riuscito a risalire.

Gabriele, appassionato di pesca, lo aveva già fatto tantissime volte e si era tuffato completo di muta, pinne e cintura con i pesi.

I ragazzi a bordo del gommone hanno provato a tirare su la sagola, ma i tentativi sono stati vani e alle 21 è scattato l’allarme.

Le ricerche con i fari di bordo dei natanti sono andate avanti fino alle 22 quando il corpo senza vita del sub è stato avvistato e ripescato.

Non aveva le bombole e ancora non si sa se le abbia sganciate essendosi trovato in difficoltà o se non le avesse per niente.

Gabriele Ibba: la tragica fine

La Guardia costiera è intervenuta via mare, ma anche dall’alto con un elicottero.

Tanti giri a bassa quota per cercare il ragazzo che non si poteva più vedere per il buio, fino al ritrovamento.

L’ipotesi più avvalorata è che il ragazzo abbia avuto un malore mentre tentava di ritornare in superficie.

Da lì è stato portato sui moli di Marina Piccola dove la disperazione di parenti e amici ha sconvolto quella giornata in riva al mare.

Il corpo sarà trasferito all’obitorio a disposizione del magistrato che deciderà oggi se disporre l’autopsia o consegnare la salma ai familiari.

Una serata drammatica per la sua famiglia, per i tanti giovani che lo conoscevano ma anche per i suoi amici.

Gabriele aveva portato spesso in giro gli amici a bordo del gommone di famiglia.

Dopo il diploma al Liceo Classico Dettori di Cagliari si era trasferito a Rimini per studiare Economia del turismo.