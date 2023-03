Roma, litiga con la compagna e ferisce la suocera: 39enne in manette

I fatti si sono svolti nella mattinata di ieri, martedì 28 febbraio 2023 a Roma, all’interno di un’abitazione situata nel quartiere Trionfale. Un uomo di 39 anni è andato su tutte le furie dopo un’accesa lite scoppiata tra le mura domestiche con la compagna. Anche la madre di lei è stata travolta dalla sua ira, l’ha ferita per essersi messa in mezzo in difesa della figlia.

Le forti urla e il rumore dei cocci che si rompevano in casa hanno preoccupato non poco i vicini di casa. In molti hanno infatti allarmato le forze dell’ordine. Ricevute le segnalazioni di ‘lite in famiglia‘ immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si è svolta la vicenda ieri mattina a Roma. Giunti sul posto hanno trovato le due donne in preda alla paura e all’agitazione, l’uomo era fuori di sé. Agli agenti la moglie del 39enne ha riferito che da tempo era vittima dei suoi comportamenti violenti.

Ai militari ha poi raccontato che per aver cercato di difenderla anche la madre è rimasta ferita, l’ha prima colpita con un calcio e poi le ha ferito una mano con il vetro di un vaso rotto. Il 39enne è stato quindi arrestato e portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

