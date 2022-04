Roma, di notte picchia la compagna: i vicini lo fanno arrestare

La violenta vicenda si è svolta nei giorni scorsi all’interno di un palazzo situato a Casal Bruciato, un quartiere di Roma. Nel corso della notte le disperate urla di una giovane ragazza di vent’anni hanno svegliato i vicini di casa, in preda alla paura e alla disperazione chiedeva aiuto. In seguito ad una furiosa lite scoppiata tra le mura domestiche il compagno si è scagliato con violenza contro di lei, l’ha picchiata e probabilmente non era nemmeno la prima volta.

Spaventati e preoccupati da quelle urla i vicini di casa hanno subito allarmato le forze dell’ordine. Immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo dell’accaduto, a Roma. Giunti all’interno dell’abitazione della coppia gli agenti hanno trovato la vittima impaurita e ferita, aveva sul corpo i chiari segni delle percosse subite dal compagno violento, già noto alle forze dell’ordine.

La ragazza è stata trasportata all’ospedale in codice rosso per ricevere le cure necessarie. I medici dopo averla visitata e medicata hanno riscontrato la frattura dello zigomo ed un trauma cranico facciale, la prognosi è di 50 giorni. I poliziotti hanno arrestato il compagno violento della vittima, il trent’enne è accusato di lesioni gravi e maltrattamenti.

