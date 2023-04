Brescia, lascia i figli piccoli per strada: padre denunciato per abbandono

L’assurda vicenda si svolta nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 aprile 2023 nel quartiere Urago Mella di Brescia, intorno alle 4.30. Un ragazzo poco più che vent’enne ha abbandonato i quattro figli piccoli in strada al freddo ed è andato via. I fratellini, alcuni sono neonati il più grande non ha nemmeno tre anni, erano terrorizzati.

Ad allarmare i residenti del quartiere Urago Mella di Brescia sono stati i pianti disperati dei fratelli. Quando hanno aperto le finestre li hanno visti li da soli, infreddoliti e spaventati, da circa mezz’ora il padre li aveva lasciati lì. Il ragazzo era convinto che i suoceri vivessero lì, non sapeva infatti che avevano traslocato. La coppia viveva in Germania, da un po’ di tempo però la moglie del 20enne era tornata a vivere a casa dei genitori a Brescia mentre lui si occupava dei figli. Tornato in Italia per occuparsi del padre malato ha deciso di lasciare i figli alla donna, abbandonandoli per strada.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento sul posto delle forze dell’ordine, che hanno avvolto i quattro fratellini tra le coperte e hanno cercato di rassicurarli con abbracci e carezzi. I bambini sono stati poi portati in ospedale per i dovuti accertamenti, fortunatamente stanno bene. È stato il suocero a telefonare alla madre dei piccoli dicendole dove si trovavano i suoi figli. La Procura per i minori ha affidato i bimbi alla madre, il padre invece è stato denunciato in stato di libertà per abbandono di minori.

LEGGI ANCHE -> Messina, 48enne precipita e muore: aveva dimenticato le chiavi di casa