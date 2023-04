Messina, 48enne precipita e muore: aveva dimenticato le chiavi di casa

La drammatica vicenda si è svolta nella mattinata di ieri a Messina, nel quartiere dell’Annunziata. Intorno alle 9 un uomo di 48 anni dopo essersi accorto che aveva dimenticato le chiavi del suo appartamento dentro casa ha provato ad arrampicarsi dal balcone nel tentativo di riuscire ad entrare dall’esterno. Mentre saliva le scale è però precipitato.

La vittima è Mauro De Salvo, il violento impatto sul suolo non gli ha lasciato scampo, dopo aver sbattuto la testa è infatti morto sul colpo. In seguito alla terribile vicenda avvenuta ieri mattina a Messina immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul posto. Sfortunatamente i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al 48enne, era già morto al loro arrivo, infatti non hanno potuto fare altro che costatare il suo decesso.

L’appartamento della vittima si trova al secondo piano del complesso residenziale Paradise. La polizia per aprire la porta dell’abitazione ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco. Gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si siano svolti i fatti, ma sembra che non ci siano dubbi sull’accaduto. L’uomo infatti stava provando ad arrampicarsi dal balcone perché aveva dimenticato le chiavi di casa, si è quindi trattato di un tragico incidente.

