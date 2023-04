Ennesimo dramma della solitudine, questa volta i fatti si sono svolti all’interno di un’abitazione situata in viale Regina Margherita a Rivazzurra, frazione di Rimini. Da un po’ di tempo i vicini di casa di un’anziana donna di ottant’anni non la vedevano e non avevano sue notizie. Questi hanno quindi iniziato a preoccuparsi e hanno deciso di allarmare i soccorsi.

In seguito alla segnalazione i Vigili del fuoco si sono recati sul posto, a Rivazzurra, per capire se la donna stesse bene. Fuori dal suo appartamento si sentiva un forte e penetrante cattivo odore, ciò ha subito allarmato i pompieri che hanno forzato la porta di casa. Giunti all’interno dell’appartamento si sono ritrovati davanti ad un’amara scoperta, la donna era morta e il suo corpo era in avanzato stato di decomposizione. Sul posto anche i Carabinieri per i dovuti rilievi del caso, stando ai primi accertamenti l’80enne sarebbe morta per cause naturali.

Il decesso risalirebbe a qualche settimana fa, ma al momento il giorno esatto non è stato ancora stabilito. Da tempo l’anziana donna viveva da sola ed era diventata un’accumulatrice seriale, l’interno della sua abitazione era infatti in un profondo stato di degrado.

LEGGI ANCHE -> Brescia, maltratta per anni moglie e figlia: ex poliziotto a processo