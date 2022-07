Ennesimo dramma della solitudine, questa volta i fatti si sono svolti a Ostia, nota frazione di Roma. Protagonista della triste vicenda è un’anziana donna di 74 anni, il suo cadavere è stato trovato in avanzato stato di decomposizione all’interno della sua abitazione, disteso sul pavimento. Da un po’ di tempo la vittima viveva da sola, a quanto pare da quando è morta nessuno si è accorto della sua assenza.

Ad allarmare le forze dell’ordine è stato un vicino di casa della donna, preoccupato dopo aver sentito uno sgradevolissimo odore provenire dall’appartamento dell’anziana. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo in cui si è svolta la vicenda, a Ostia. Al portone di casa non rispondeva nessuno, per entrare hanno dovuto forzare la serratura. Giunti all’interno dell’abitazione i poliziotti hanno rinvenuto il corpo senza vita della 74enne in condizioni pessime sul pavimento. Era morta già da tempo ma nessuno se ne era accorto.

La casa era in ordine e sul corpo dell’anziana donna non c’erano segni di violenza. Stando alle prime ipotesi ad ucciderla sarebbe stato un improvviso malore. Al momento non è stato disposto l’esame autoptico, la salma della vittima dopo l’amara scoperta sarà affidata ai suoi familiari.

