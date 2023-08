Ostia, bimbo di 9 anni colpito da un ponteggio: è grave

La tragedia è stata sfiorata a Ostia, nota frazione del comune di Roma, dove un bambino di 9 anni è rimasto ferito. I fatti si sono svolti nella serata di ieri, martedì 1 agosto 2023, poco prima della 20. La giovanissima vittima si trovava nei pressi di casa sua e stava giocando con la bici quando improvvisamente è crollato un ponteggio da un’impalcatura della palazzina Ater in via della Corazzata.

Il bambino è stato colpito in pieno, in seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo del tragico incidente avvenuto ieri sera a Ostia. I sanitari l’hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Il piccolo è in gravi condizioni ma fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita.

Sul luogo della vicenda è intervenuta anche la Polizia locale per i dovuti rilievi del caso. Dopo aver eseguito alcuni accertamenti gli agenti hanno posto sotto sequestro il ponteggio crollato dalla palazzina Ater. Sequestrata anche l’area per evitare di far correre rischi anche ad altre persone. A mettere in sicurezza la zona ci hanno pensato i Vigili del fuoco. Le indagini chiariranno con esattezza come si sia svolta la vicenda che avrebbe potuto uccidere il bimbo rimasto ferito a causa del crollo.

LEGGI ANCHE -> Velletri, perseguita una donna per mesi: arrestato 69enne