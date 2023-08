Velletri, perseguita una donna per mesi: arrestato 69enne

La vicenda si è svolta a Velletri, comune della città di Roma, dove una donna di 40 anni per mesi ha subito atti persecutori da parte di un uomo di 69 anni. I due si erano conosciuti in un locale, lei però sin dall’inizio lo aveva rifiutato, un rifiuto che però lui non riusciva ad accettare.

Per la donna aveva sviluppato una vera e propria ossessione, per mesi l’ha riempita di chiamate e la pedinava. Invaghito di lei le rivolgeva attenzioni che lei non gradiva, il suo comportamento peggiorava sempre di più fin quando lei ha iniziato addirittura ad avere paura. Stanca di essere perseguitata la 40enne si è recata nella caserma di Velletri per denunciare l’uomo, ai Carabinieri ha raccontato che non smetteva di perseguitarla nonostante lei continuasse a rifiutare il suo corteggiamento e tra loro non c’era mai stata alcuna frequentazione.

In seguito alla denuncia della vittima i Carabinieri hanno iniziato ad indagare per accertare il comportamento persecutorio dell’uomo. A distanza di qualche giorno lo hanno arrestato con l’accusa di atti persecutori. Il 69enne, già noto alle forze dell’ordine, dopo l’arresto è stato portato nella casa circondariale di Velletri.

LEGGI ANCHE -> Wanda Nara è malata, la sua reazione? “Ancora sotto shock”