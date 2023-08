Wanda Nara è malata, la sua reazione? “Ancora sotto shock”

Da settimane non si fa che parlare della malattia di Wanda Nara, la leucemia, una diagnosi che a quanto pare è stata confermata ma lei non ne ha ancora parlato pubblicamente. Di certo non è un periodo semplice né per lei né per la sua famiglia, come ha reagito quando ha scoperto di essere malata? A farlo sapere è stato il giornalista Angel De Brito, con lui si era confidata in passato quando era in crisi con il marito Mauro Icardi.

In diretta tv il giornalista ha letto il messaggio che la showgirl argentina gli ha inviato, in questo si legge: “Sono ancora sotto shock, cerco di metabolizzarlo. È stata dura perché nessuno mi ha detto niente. Non hanno confermato la diagnosi e l’ho saputo in tv.” La moglie del noto calciatore prima di partire per la Turchia stava saltando i controlli di routine, adesso è davvero grata di averli fatti perché altrimenti non avrebbe scoperto che è malata.

In merito alla diagnosi a De Brito Wanda Nara ha detto che all’inizio le infermiere piangevano e la abbracciavano, lei al marito ha detto che probabilmente stava per morire ma non le dicevano nulla. Non sapeva quello che stava succedendo ed è andata nel panico, ha poi spiegato che non le dicevano nulla perché avevano dei sospetti ma potevano essere sei malattie. La showgirl ha poi rivelato che Icardi voleva lasciare la sua carriera, la sorella è rientrata subito dalle vacanze, la madre era sdraiata a terra e i suoi figli sono scoppiati a piangere per ciò che hanno sentito. Ha poi concluso dicendo che è diventata forte, però tutto è crollato.

LEGGI ANCHE -> Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione aspettano un figlio: l’annuncio