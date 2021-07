La scomparsa di Raffaella Carrà ha lasciato l’Italia intera senza parole: la signora della tv aveva chiesto di tenere nascosta la sua malattia. Un ultimo desidero che la donna aveva espresso ai suoi amici più cari.

Raffaella Carrà e la malattia nascosta: le parole di Semprini

“Questa malattia già da diverso tempo aveva attraversato il suo corpo. Lei però non l’aveva detto quasi a nessuno. Le sue ultime volontà erano chiare: una bara semplice e un’urna per contenere le ceneri”. Sono queste le parole del conduttore Gianluca Semprini che ieri pomeriggio, in diretta su Rai 1, ha dato l’annuncio della sua morte. Una notizia che in pochi si sarebbero aspettati. La Carrà, infatti, aveva scelto di non parlare a nessuno delle sue condizioni di salute, tanto che neanche i vicini di casa si erano resi conto di come stava. “Ha preferito non raccontare questi ultimi periodi di difficoltà per non rovinare il ricordo luminoso che tutti abbiamo di lei“, ha poi proseguito il conduttore.

Le dichiarazioni dei vicini di casa

Una scelta, dunque, che in pochi conoscevano. La donna, che aveva da poco compiuto 78 anni, si trovava da alcuni giorni ricoverata in una clinica. E’ proprio lì che Raffaella Carrà si è spenta nel pomeriggio di ieri. Nessuno, anche all’interno del palazzo in cui viveva, era a conoscenza di quanto stava accadendo. Il portiere, come raccontato sempre all’interno della trasmissione “Estate in diretta“, credeva che si trovasse in vacanza nella sua seconda casa, quella all’Argentario. “Per la malattia ha avuto molto pudore“, ha dichiarato una delle inviate del programma di Rai 1.

Il ricordo di Sergio Japino

“Raffaella Carrà è morta per una malattia che da qualche tempo aveva attaccato quel suo corpo così minuto eppure così pieno di straripante energia“: così il suo storico compagno, Sergio Japino, ha dato notizia della sua improvvisa scomparsa. Una malattia devastante che, nel giro di pochi mesi, se l’è portata via, lasciando un vuoto in tutte le persone che hanno avuto modo di conoscerla.

