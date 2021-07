Morta Raffaella Carrà: ne dà il triste annuncio Sergio Japino

È morta Raffaella Carrà. La regina della televisione italiana si è spenta oggi alle 16.20, dopo aver combattuto contro una brutta malattia per diverso tempo. A darne il triste annuncio è Sergio Japino: ” Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre“. Insieme a lui, si stringono nel dolore i nipoti dell’iconica Raffaella: Federica, Matteo, Barbara, Paola e Claudia Boncompagni.

L’Italia intera piange la perdita di uno dei personaggi più amati della tv. Una donna dal carisma inarrivabile, coraggiosa e brava. Ma il dolore si estende anche all’estero: Raffaella Carrà era un volto italiano noto in tutto il mondo, amato soprattutto in Spagna.

Morta Raffaella Carrà, l’Italia in lutto

Raffaella Carrà è morta all’età di 78 anni, ma non erano trapelate informazioni sul suo stato di salute. Ancora una volta, infatti, non ha voluto esporre il suo dolore e la sua fragilità. Probabilmente, ha preferito non mostrare un volto così distante dalla persona solare ed energica che è entrata nel cuore degli italiani. Era diverso tempo che combatteva contro un lungo male. Raffaella non aveva mai avuto figli, ma diceva sempre di averne a migliaia. Tra questi, anche i 150mila che era riuscita a fare adottare a distanza grazie al suo programma “Amore“.

I funerali si terranno tra pochi giorni. Raffaella Carrà è morta e ha lasciato scritte le ultime richieste per le sue esequie: una semplice bara in legno e un’urna per contenere le ceneri.

Nel frattempo il web viene invaso dai messaggi di cordoglio di colleghi e politici, come Enrico Letta, che twitta: “L’Italia perde una delle sue icone più intelligenti, gradevoli ed eleganti. La scomparsa di Raffaella #Carrà per quelli della mia generazione è davvero un pezzo di vita che se ne va. Profonda tristezza.“ Raffaella, che all’anagrafe si chiamava Raffaella Maria Roberta Pelloni era una bolognese doc e l’Italia ne sentirà una profonda mancanza.

Leggi anche: Chiara Gualzetti, parla la madre: “Il suo assassino mi ha mentito”