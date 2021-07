Chiara Gualzetti, parla la madre: “Il suo assassino mi ha mentito”

Sono strazianti le parole di Giusi Fortunato, la madre di Chiara Gualzetti, la 15enne uccisa da un suo coetaneo lo scorso 27 giugno 2021 a Monteveglio, in provincia di Bologna. La figlia era uscita quella mattina insieme al suo assassino e non è più tornata a casa. All’inizio il 16enne ha tentato di insabbiare il delitto ma poi ha confessato tutto. Ha anche detto che sarebbe stata una voce demoniaca ad ordinargli di ucciderla.

La madre della giovane vittima in un’intervista concessa al Corriere della Sera ha raccontato che il giorno dell’omicidio ha visto Chiara andare via con l’amico. Quando la figlia non è tornata a casa ha iniziato a preoccuparsi. Sentiva che c’era qualcosa che non andava perché era sempre puntuale e le rispondeva sempre al telefono di solito ma quella mattina non riusciva a mettersi in contatto con lei. La 56enne ha fatto sapere che la figlia sapeva quanto lei fosse ansiosa, per questo la avvisava se si spostava o se ritardava. Quel giorno però il suo telefono era spento, i suoi messaggi non le arrivavano e lei capì che le era successo qualcosa.

In preda alla preoccupazione Giusi Fortunato cercò il numero di telefono della madre dell’assassino per farsi dare il numero del 16enne. Lei gli disse però che il ragazzo era a casa con lei. Al telefono gli chiese dove fosse Chiara dal momento che erano usciti insieme e lui era tornato a casa ma lei no. In merito a ciò ha raccontato: “Mi ha risposto che si doveva incontrare con uno conosciuto su Internet e mi ha detto anche verso quale sentiero era andata. Bugie“.

La madre di Chiara Gualzetti sentiva che il 16enne stava mentendo. Dopo essersi recata nel parco in cui è stata trovata morta ha iniziato ad urlare il suo nome, era disperata. La donna ha continuato dicendo che crede nella giustizia e la vuole per la figlia. A detta sua non le aveva mai detto nulla in merito alle stranezze del 16enne che l’ha uccisa altrimenti non le avrebbe permesso di vederlo. Il funerale della 15enne si svolgerà mercoledì nella chiesa di Monteveglio, in merito a ciò la madre della giovane vittima ha concluso dicendo: “Io ho paura dei funerali, ho paura di realizzare che davvero lei non c’è più.”

