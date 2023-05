Filippa Lagerback sulla malattia di Bossari: “Momenti di grande dolore”

Qualche mese fa ospite a Verissimo Daniele Bossari ha rivelato di aver scoperto di avere un tumore, oggi a parlare della sua malattia è stata la moglie, Filippa Lagerback. In un’intervista concessa al Corriere della Sera ha rivelato come hanno affrontato la lotta contro il cancro, un carcinoma alla base della lingua.

È stato un periodo molto delicato e difficile, ma lei non ha mai perso l’ottimismo. A detta sua non ha mai pensato alla possibilità di un domani senza il marito, non ha pensato al peggio nemmeno durante la fase più acuta della malattia. Ha continuato dicendo che si sono affidati alla scienza e hanno fatto ciò che dicevano i medici, ha poi confessato: “Certo, il cancro fa paura e anche io ho avuto momenti di grande dolore, ma li ho superati”. La moglie fa sapere che oggi Daniele Bossari è in fase di follow up, però per parlare di completa guarigione devono passare anni quando si tratta di tumore.

Filippa Lagerback ha fatto poi sapere che lei e il marito hanno affrontato la malattia tenendosi per mani, perché in due si lotta meglio. A parer suo l’amore da forza e questa insieme all’ottimismo sono parte della cura.

LEGGI ANCHE -> Onestini e Ivana Mrazova, nessuna riconciliazione: nuovo flirt per lei