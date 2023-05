Onestini e Ivana Mrazova, nessuna riconciliazione: nuovo flirt per lei

I tantissimi fan di Ivana Mrazova e Luca Onestini hanno sperato a lungo in una loro riconciliazione, specie dopo che si erano ritrovati nella casa del Grande Fratello Vip durante la settima edizione del reality. Dopo quasi due anni dalla rottura sono apparsi complici come lo erano quando erano fidanzati e sembravano intenzionati a prendere in considerazione un possibile ritorno di fiamma.

Dopo il reality i due hanno continuato a sentirsi, si sono anche rivisti a Milano ed è per questo che in molti erano convinti che stessero dando un’altra possibilità al loro amore. Sembra però che tra i due non ci sarà nessuna riconciliazione, la meravigliosa modella infatti potrebbe aver iniziato un flirt con un altro uomo. A rivelare l’indiscrezione ci ha pensato il settimanale Chi nel nuovo numero in edicola da oggi, mercoledì 10 maggio 2023. Stando alla nota rivista al momento non ci sarebbe nessun riavvicinamento tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. La modella ceca starebbe infatti frequentando un imprenditore, la sua identità però non è stata rivelata.

Nei giorni scorsi Deianira Mrazova aveva svelato che Ivana Mrazova avrebbe una relazione con un ragazzo di nome Davide, aveva anche pubblicato una foto che li ritraeva a pranzo insieme. L’ex gieffina sul suo profilo Instagram aveva subito smentito l’indiscrezione lanciata dalla nota esperta di gossip pubblicato una foto con la seguente scritta: “Io quando leggo certe st****ate”. L’ex di Luca Onestini ha davvero intrapreso un nuovo flirt? Si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più.

LEGGI ANCHE -> Onestini e Ivana Mrazova, ritorno di fiamma in vista? “Non lo escludo”