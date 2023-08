Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione aspettano un figlio: l’annuncio

Vi ricordate di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione? I due si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne quattro anni fa e da quel momento non si sono più separati. Insieme stanno costruendo il loro futuro, da poco si sono trasferiti nella nuova casa che hanno scelto come nido d’amore e presto diventeranno genitori per la prima volta.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è in dolce attesa, a farlo sapere sono stati proprio loro tramite un post condiviso poco fa sui loro profili Instagram. Nel dolcissimo scatto si vede l’ex tronista che le bacia il pancino, nella didascalia hanno scritto: “A te che sei già e sarai, la parte migliore di noi. Mamma e papà.” Entrambi avevano più volte ammesso che non vedevano l’ora di avere un figlio, quello di allargare la famiglia era infatti un loro grande sogno che sta per avverarsi.

Andrea Cerioli aveva parlato del suo desiderio di paternità anche all’Isola dei famosi, durante la sua partecipazione al reality nel 2021. In Honduras aveva rivelato che diventare padre era il suo grande sogno, aspettava solo che anche la compagna fosse pronta a metter su famiglia. Dopo l’annuncio i loro tantissimi fan e molti personaggi noti si stanno congratulando con loro, tantissimo è l’affetto che la coppia sta ricevendo sui social per la bellissima notizia.

