Miriam Leone in dolce attesa: l’annuncio dell’attrice

Tra pochi mesi Miriam Leone diventerà mamma per la prima volta, ad annunciare la bellissima novità è stata proprio lei in un’intervista concessa a Vanity Fair. Tra le varie cose ha raccontato di essersi accorta che era in dolce attesa ancor prima di fare il test di gravidanza, come? Aveva una pancetta mai avuta prima e da un po’ tutto quello che la gente le diceva non la sfiorava affatto, provava sempre una stranissima beatitudine.

Rispetto a qualche anno fa la nota e bellissima attrice ha cambiato idea sulla maternità, prima di pensare a metter su famiglia però ha voluto realizzarsi come persona e dal punto di vista professionale. Si è impegnata moltissimo per realizzare i suoi sogni, adesso è pronta a vivere l’emozionante percorso della maternità. In merito alla gravidanza ha detto: “Sono davvero felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso.” Miriam Leone infatti continua a pensare che non sia il compimento di una vita.

Nel 2021 è convolata a nozze con Paolo Carullo, prima di incontrarlo non sentiva l’esigenza di sposarsi ma con lui ha cambiato idea. I due si sono conosciuti qualche anno fa in Toscana, da quel momento non si sono più separati, a breve diventeranno genitori per la prima volta e sono al settimo cielo.

