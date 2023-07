Cesara Buonamici al GF Vip: “Il mio compito sarà quello di…”

Cesara Buonamici sarà l’unica opinionista dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Dopo ciò che è successo durante la settima edizione la produzione ha optato per diversi cambiamenti al fine di migliorare il programma. Niente più trash nella casa più spiata d’Italia, inoltre la nuova edizione durerà di meno.

Intervistata dal Corriere della Sera la giornalista del Tg5 ha fatto sapere di non aver deciso lei di vestire i panni di opinionista al Grande Fratello Vip, per lei è una veste del tutto nuova ma pensa che sia una bella occasione. Non ha saputo dire di non non appena l’azienda l’ha contattata, a chiamarla è stata Pier Silvio Berlusconi. In merito alla loro telefonata ha rivelato che è stata semplice, c’è stata una convergenza rapida, a detta sua si conoscono da molti anni ed è per questo che è arrivata in fretta la reciproca comprensione.

Il merito al suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip Cesara Buonamici ha svelato: “Il mio compito sarà restare nel mio ambito giornalistico e suggerire considerazioni che aiutino il telespettatore ad approfondire i temi e le personalità dei concorrenti.” Ha poi precisato che le è stato chiesto di portare se stessa nel nuovo programma e non certo essere altro perché non avrebbe senso. Ha poi concluso dicendo che è una bella occasione per poter arricchire la sua competenza professionale.

