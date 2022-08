Nicole Mazzocato, i kg presi in gravidanza: “Spero rimangano”

Nicole Mazzocato da poco è diventata mamma per la prima volta ed è più felice che mai, il figlio Paolo è nato il 14 agosto 2022. Sui social è sempre stata molto attiva, anche dopo il parto ha subito aggiornato i suoi tantissimi e affezionati follower. All’inizio ha avuto qualche piccolo problemino con l’allattamento, tutto si è però risolto in pochi giorni.

I fan le hanno fatto alcune domande nelle scorse ore sul suo profilo Instagram, a chi le ha chiesto quanti chili ha preso con la gravidanza ha detto: “In totale 13 chili. Ho partorito, sono tornata a casa ed ero già meno 7 chili”. Con le forme leggermente più arrotondate l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si piace molto, ha infatti rivelato che spera di mantenere i chili presi. Ha ammesso che le curve le piacciono, prima della gravidanza aveva problemi a mettere peso ed è per questo che spera di restare così come è adesso.

Nicole Mazzocato ha invitato le neo mamme a non dare troppa importanza ai chili in più dopo il parto, a non farsi le paranoie perché molti si prendono per la placenta, il bambino, l’acido amniotico e l’utero che si estende. A detta sua bisogna stare serene perché il peso poi si perde, crede che essere serene mentalmente è davvero importante.

