Brescia, in giro con gli amici ma è ai domiciliari: 18enne arrestato

La vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, 18 luglio 2022 a Brescia, in pieno centro. Un ragazzo di 18 anni è stato rintracciato dalle forze dell’ordine mentre era in giro con alcuni suoi amici. Era sereno e spensierato ma non sarebbe dovuto essere lì perché stava scontando gli arresti domiciliari, è infatti finito nei guai.

Il ragazzo è diventato da poco maggiorenne ma è noto già da un po’ alle forze dell’ordine, diversi i reati a carico sua, anche per rapina. Fregandosene della pena inflitta dal giudice ha evaso gli arresti domiciliari per uscire con tre amici. Non appena il gruppo ha notato gli agenti ha provato subito a darsi alla fuga, ma non è servito a nulla. In poco tempo infatti i poliziotti sono riusciti a rintracciarli e bloccarli.

Per uno di loro sono scattate le manette dal momento che è emerso che non sarebbe potuto uscire di casa. Il giovane ragazzo è stato di nuovo sottoposto ai domiciliari, si attende però un aggravio della misura cautelare. Anche uno dei suoi amici è finito nei guai. Il motivo? Mentre gli agenti effettuavano le necessarie verifiche ha tentato di liberarsi della droga che possedeva gettandola in un canale di scolo. È stato denunciato per detenzione di stupefacenti.

