Monterotondo, picchia la compagna: 28enne agli arresti domiciliari

La violenta vicenda si è svolta a Monterotondo, comune della città di Roma. Un ragazzo di 28 anni ha picchiato con violenza la compagna 23enne per futili motivi. I maltrattamenti sono avvenuti all’interno dell’appartamento della coppia. Non era la prima volta che lui sfogava la sua rabbia contro la giovane compagna.

In preda alla paura e stanca di subire i maltrattamenti fisici e psicologici da parte del compagno violento, la 23enne ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine per mettere fino a quello che era diventato da tempo il suo incubo. In seguito alla richiesta di aiuto della vittima, immediato è stato l’intervento dei carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Monterondo. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il 28enne in preda all’ira mentre picchiava la compagna. I carabinieri hanno subito bloccato il 28enne, dopodiché hanno prestato i prima soccorsi alla vittima.

La 23enne in seguito all’aggressione è stata portata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Dopo averla visitata e medicata i medici l’hanno dimessa con una prognosi di sette giorni. A causa delle percosse ha riportato tumefazioni ed escoriazioni al labbro superiore e alla tempia. Ai carabinieri ha confessato che i maltrattamenti andavano avanti da mesi. Il 28enne è stato invece arrestato con le accuse di lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia. L’uomo è stato portato poi agli arresti domiciliari in un’abitazione diversa da quella in cui viveva con l’ormai ex compagna.