Emilio Fede arrestato a Napoli per evasione: era a cena con la moglie

Emilio Fede è finito di nuovo nei guai. Nella serata di ieri, lunedì 22 giugno 2020, l’ex direttore del Tg4 è stato arrestato per evasione mentre stava cenando in un ristorante di Napoli insieme alla moglie Diana De Feo. A riportate la notizia il Roma. Il quotidiano ha fatto sapere che il noto giornalista stava festeggiando in anticipo il suo compleanno, compirà 89 anni domani 24 giugno.

Il giornalista ha lasciato la sua casa di Milano dopo aver scontato sette mesi di domiciliari e si è diretto a Napoli senza attendere l’autorizzazione del giudice del tribunale di sorveglianza milanese, che avrebbe dato il consenso per il suo viaggio a Napoli. Emilio Fede, dopo aver avvisato i carabinieri di Segrate, si è messo n viaggio verso Napoli per raggiungere la moglie. Sarebbe rientrato a Milano giovedì 25 giugno. L’ex direttore del TG4 deve ancora finire di scontare la sua pena con 4 anni di servizi sociali.

Mentre il giornalista era al ristorante è stato avvicinato da alcuni carabinieri che gli hanno mostrato il provvedimento del magistrato di Milano. Lo hanno poi scortato in albergo e gli hanno intimato di non uscire fino a quando il giudice non avrà preso una decisione. La moglie di Emilio Fede è invece tornata nella sua abitazione di Napoli.