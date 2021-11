Scandicci, coppia di anziani precipita dal terzo piano: sono morti entrambi

La drammatica vicenda si è svolta nella serata di martedì 23 novembre 2021 a Scandicci, comune in provincia di Firenze. Una coppia di anziani si è tolta la vita lanciandosi dal balcone della loro abitazione, un appartamento situato al terzo piano. L’uomo aveva 91 anni, la moglie invece ne aveva 90, stavamo insieme sin da quando erano giovanissimi, insieme hanno concluso la loro vita.

Al momento non è ancora certa la dinamica della terribile vicenda avvenuta nei giorni scorsi a Scandicci. Le indagini proseguono per capire se si sia trattato di un doppio suicidio o di un omicidio-suicidio. I due anziani erano conosciuti e ben voluti da tutti nel palazzo e nel quartiere, il loro gesto estremo ha lasciato tutti increduli. Un vicino di casa ha fatto sapere che erano splendide persone, lui si prendeva cura della moglie costantemente ed erano molto accuditi dai figli. A parer suo non si è trattato di un gesto dovuto alla solitudine perché i figli erano molto presenti, vivevano non lontano da casa loro.

Stando alle prime informazioni sul caso, marito e moglie prima di togliersi la vita avrebbero lasciato in casa un biglietto destinato ai figli. Ciò che c’è scritto sul biglietto però non è stato reso noto al momento. Ad allarmare i soccorsi sono stati alcuni vicini di casa dopo aver visto i due anziani precipitare dal balcone. Immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo del drammatico accaduto, i sanitari però non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso, al loro arrivo entrambi erano già morti. Da tempo la 90enne era molto malata, per questo gli agenti ipotizzano che lei e il marito abbiamo preso la decisione di togliersi la vita.

