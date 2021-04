40enne cerca sicario sul dark web per fargli sfregiare la sua ex: arrestato

Un uomo di 40 anni, un manager informatico, non riusciva ad accettare la fine della sua storia d’amore con l’ex fidanzata durata circa due anni. Per un po’ l’ha perseguitata con messaggi e chiamate per cercare di convincerla a dargli un’altra possibilità, lei però si è sempre rifiutata. In preda all’ira l’uomo ha cercato un killer sul dark web, tramite una rete anonima in un gruppo denominato ‘Assassins’.

Il 40enne era riuscito a mettersi in contatto con un sicario al quale aveva chiesto di spezzare la schiena alla sua ex per farla rimanere paralizzata. Voleva che rimanesse sulla sedia a rotelle, al sicario aveva anche chiesto di gettarle dell’acido sul viso. In cambio gli aveva promesso quasi 10mila euro in bitcoin. Il manager intanto continuava a contattare con estrema insistenza l’ex fidanzata con la speranza di tornare insieme. A segnalare l’assurda vicenda lo scorso febbraio agli investigatori è stato l’Interpol: La Polizia sul dark web aveva scoperto alcune conversazioni che riguardavano un delitto su commissione.

Voleva pagare un sicario trovato sul dark web per fargli sfregiare e paralizzare l’ex fidanzata, 40enne in manette

Gli investigatori hanno fatto sapere che è stato fondamentale l’aiuto di Europol dal momento che ha effettuato l’analisi delle transazioni finanziarie. Ciò ha permesso di identificare il responsabile del crimine. Il 40enne per aver progettato di far sfregiare l’ex fidanzata da un sicario è stato accusato di stalking e tentate lesioni personali aggravate. Fortunatamente la polizia postale lo ha scoperto e fermato prima che fosse troppo tardi per la vittima.