Berlusconi ricoverato in ospedale: l’annuncio all’udienza del Ruby ter

Da ieri, lunedì 23 marzo 2021, Berlusconi è ricoverato in ospedale a causa di alcune problematiche di salute. A rivelare l’indiscrezione ci ha pensato il suo avvocato, Federico Cecconi, durante l’udienza del processo sul caso Ruby ter. Il legale dell’ex premier non ha chiesto il rinvio del processo, la difesa ha infatti deciso di non fare istanza di legittimo impedimento permettendo all’udienza di proseguire in aula.

Altre 28 persone oltre a Silvio Berlusconi sono imputate sul caso Ruby Ter con le accuse di corruzioni in atti giudiziari e falsa testimonianza. Da mesi l’avvocato dell’ex premier fa sapere che è in corso un monitoraggio processuale delle sue condizioni di salute. Lo scorso gennaio Federico Cecconi aveva presentato una certificazione medica, in questa si leggeva che Berlusconi aveva bisogno di riposo assoluto. Il leader di Forza Italia dopo aver contratto il Coronavirus ed essere guarito era stato infatti di nuovo ricoverato in ospedale a causa di alcuni problemi cardiaci.

I giudici, all’inizio del processo di oggi 24 marzo 2021, alle parti hanno fatto sapere che qualche giorno fa l’avvocato che assisteva Ambra Battilana, Mauro Ruffini, è morto. Una nuova nomina verrà depositata più avanti. Giuseppe Spinelli, ragioniere di fiducia di Silvio Berlusconi, doveva essere ascoltato durante l’udienza di oggi come teste. La sua testimonianza avverrà però in un’altra udienza dal momento che hanno presentato istanza di impedimento. In previsione nel processo di oggi in aula alcuni testi di polizia giudiziaria.