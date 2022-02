Si torna a parlare di Marinella Beretta, l’anziana donna di 70 anni trovata senza vita la scorsa settimana all’interno della sua abitazione a Como. Il suo cadavere è stato trovato in stato avanzato di decomposizione, nessuno aveva sue notizie da circa due anni, da settembre 2019. I suoi vicini di casa erano convinti che a causa della pandemia fosse andata a vivere da un’altra parte, in realtà non era mai uscita da quella casa.

La casa in cui viveva l’aveva venduta ad un uomo che vive in Svizzera, mantenendo però l’usufrutto. Ogni mese l’uomo le versava dei soldi e anche se da mesi non riusciva a mettersi in contatto con lei non si era preoccupato e non aveva di conseguenza lanciato nessun allarme.

L’ennesimo dramma della solitudine quello che si è verificato a Como, Marinella Beretta è stata ritrovata per caso. Sono stati i vicini di casa ad allarmare i Vigili del fuoco perché a causa del forte vento si sono preoccupati per dei pericolanti alberi in giardino. Erano convinti che in casa non ci fosse nessuno da tempo. Non appena i vigili del fuoco sono entrati hanno però trovato il cadavere della 70enne seduta su una sedia in cucina. A pochi giorni dal suo ritrovamento alcuni parenti della vittima hanno telefonato in Questura dicendo: “Siamo noi i cugini, viviamo nel Reggiano, non la vedevamo e sentivamo da tempo”. Si tratta di alcuni familiari della donna che vivono tra Reggio Emilia e Modena. Probabilmente dovranno essere loro a riconoscere i resti della donna. Inoltre, a loro dovrebbero spettare gli averi dell’anziana essendo gli unici al momento gli unici eredi.