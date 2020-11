Cologno Monzese, 40enne spara senza motivo dal balcone: denunciato

La folle e spaventosa vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Cologno Monzese, comune della città di Milano. Intorno alle 18 di venerdì 6 novembre 2020 un uomo di 40 anni si è affacciato dal balcone della sua abitazione con un pistola. All’improvviso ha iniziato a sparare senza alcun motivo scatenando il panico tra la gente che passava da lì in quel momento, nella zona di Viale Lombardia.

Tra i passanti c’era anche un carabiniere, in quel momento era fuori servizio. L’agente ha subito allarmato i suoi colleghi, ha atteso il loro arrivo prima di intervenire. In seguito alla segnalazione fatta dal carabinieri, immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo della spaventosa vicenda avvenuta pochi giorni fa a Cologno Monzese. Gli agenti hanno quindi fatto irruzione nell’appartamento del 40enne per perquisirlo. In casa hanno trovato, oltre alla pistola usata per sparare dal balcone, anche 47 proiettili.

I carabinieri hanno sequestrato all’uomo sia i proiettili che la pistola. Il 40enne è stato poi denunciato per i reati di procurato allarme ed esplosioni pericolose in luogo pubblico. Al momento non è chiaro il motivo che abbia spinto l’uomo a compiere un così folle e pericolo gesto, agli agenti non ha infatti voluto dare alcuna spiegazione.