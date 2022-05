La drammatica vicenda si è svolta nella serata di venerdì 13 maggio 2022 in provincia di Brescia intorno alle 21. Mentre era a casa dei nonni con i suoi genitori una bimba di quasi due anni, li avrebbe compiuti nei prossimi giorni, è improvvisamente caduta nella piscina. Stava giocando insieme ad altri bambini, i familiari l’avevano persa di vista per qualche minuto, un brevissimo lasso di tempo che è bastato a far scoppiare una vera e propria tragedia.

È stato lo zio della giovanissima vittima a notare che le scarpette dalla nipote stavano galleggiando nell’acqua. L’uomo si è subito tuffano e ha portato fuori dalla piscina la piccola. Sul posto immediato è stato l’intervento del personale medico del 118, i sanitari si sono subito accorti che la situazione era alquanto grave. La bimba è stata tempestivamente trasportata all’ospedale Civile di Brescia in codice rosso. In seguito all’accaduto è rimasta ricoverata nel reparto di Rianimazione in coma.

Ieri il cuore della bimba di quasi due anni ha smesso di battere, infrangendo tutte le speranze dei suoi familiari di poterla riabbracciare. Le sue condizioni erano troppo disperate per restare in vita. I carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la drammatica vicenda e per capire se terze persone sono coinvolte nella caduta in piscina della giovanissima vittima.

LEGGI ANCHE -> Rubiera, bimbo di 3 anni soffoca con una caramella: barbiere lo salva