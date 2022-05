Rubiera, bimbo di 3 anni soffoca con una caramella: barbiere lo salva

Sfiorata la tragedia a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, dove un bimbo di solo tre anni ha rischiato di morire soffocato. Il piccolo insieme alla madre si trovava dal parrucchiere per tagliarsi i capelli, quando ha iniziato a fare i capricci il barbiere gli ha offerto una caramella per farlo stare tranquillo.

Poco dopo si sono accorti che il piccolo faceva fatica a respirare, aveva inghiottito la caramella e questa gli ostruiva le vie respiratorie. Nonostante la situazione fosse alquanto delicata e preoccupante il barbiere, Massimo Gabrietti, è riuscito a mantenere la calma e la lucidità e ha subito deciso di praticare manovra di Heimlich per aiutare il bimbo a respirare. In un’intervista rilasciata a Il Resto del Carlino l’uomo ha raccontato di aver chiamato il 118 per ricevere supporto e ulteriori informazioni.

All’arrivo dei sanitari il bimbo di tre anni è stato portato in ospedale per essere sottoposto ad altri accertamenti. Fortunatamente però sta bene ed è fuori pericolo. Il barbiere ha fatto sapere di aver fatto solo il suo dovere, lui è un volontario di protezione civile e ha partecipato ai corsi di primo soccorso. Ha poi concluso dicendo: “È importante frequentare questi corsi se si ha un’attività a contatto con tante persone”.

