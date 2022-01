Catanzaro, 49enne uccide la moglie: l’ha soffocata dopo una lite

La drammatica vicenda si è svolta in provincia di Catanzaro, nel piccolo Comune di Motta Santa Lucia, nella tarda serata di sabato 15 gennaio 2022. A perdere la vita una donna, uccisa dal marito in seguito ad un violento litigio scoppiato tra le mura domestiche. L’aggressore è un uomo di 49 anni che lavora in una dita edile, dopo aver ucciso la moglie soffocandola l’operaio ha confessato il delitto al suo datore di lavoro.

Appresa la terribile confessione è stato proprio il datore di lavoro dell’uomo ad allarmare le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo dell’omicidio avvenuto nei giorni scorsi in provincia di Catanzaro. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il corpo senza vita della vittima in camera da letto.

Sul posto anche il medico legale e la Scientifica per i dovuti rilievi del caso. I carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda e per scoprire il movente che abbia spinto il 49enne a soffocare la moglie uccidendola. L’uomo dopo l’omicidio della moglie si trova in stato di fermo con la grave accusa di omicidio volontario aggravato.

