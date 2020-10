Bimbo di 3 anni rischia di morire annegato: i soccorritori gli salvano la vita

Sfiorata la tragedia al Villaggio Bellavista di Porto Empedocle, un bimbo di soli tre anni ha rischiato di morire annegato sotto gli occhi terrorizzati dei suoi genitori. Il piccolo è accidentalmente caduto in piscina, ha iniziato subito a bere molta acqua perché non sapeva nuotare. La madre del bimbo lo ha immediatamente tirato fuori dalla piscina. Aveva però già bevuto molto ed è per questo che era cianotico e privo di sensi.

In preda alla disperazione la madre ha provato in ogni modo a rianimare il figlio di tre anni, mentre suo marito chiamava il 118 per chiedere aiuto. In seguito alla segnalazione, immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo della spaventosa vicenda avvenuta al Villaggio Bellavista di Porto Empedocle. I soccorritori hanno tolto il piccolo dalle braccia della madre per iniziare subito le procedure di cardiorianimazione e disostruzione, nel tentativo di salvargli la vita.

Il bimbo di tre anni dopo essere caduto in piscina non respirava più. Ha iniziato a rispondere ai primi stimoli durante la tempestiva corsa in ospedale. Il piccolo ha ripreso a respirare da solo poco prima di arrivare ad Agrigento, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Fortunatamente il bimbo è fuori pericolo.