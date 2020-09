Dramma a Brescia: bimba di 7 mesi ingoia un palloncino e muore soffocata

Dramma nel tardo pomeriggio di ieri a Palazzolo sull’Oglio, comune della provincia di Brescia. Una bambina di soli sette mesi mentre giocava in casa con un palloncino sgonfio lo ha ingoiato ed è soffocata. La tragedia si è consumata in pochi minuti, i genitori si sono subito accorti che la piccola stava soffocando e hanno subito allarmato i soccorsi.

Dopo aver ricevuto la segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo della tragica vicenda avvenuta nel pomeriggio di ieri in provincia di Brescia, a Palazzolo sull’Oglio. Non appena sono arrivati sul posto, i soccorritori hanno subito visto che la bambina era cianotica e in arresto cardio-respiratorio. Il palloncino le era rimasto incastrato in gola e le impediva di respirare. La giovanissima vittima è stata trasportata urgentemente all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo in elisoccorso, ma non è arrivata viva. È morta in volo poco prima che l’elicottero atterrasse.

I medici hanno fatto di tutto per cercare di rianimare la bambina, ma ogni tentativo si è rivelato del tutto inutile, non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita. I carabinieri stanno svolgendo le indagini per chiarire con esattezza come si sia svolta la terribile vicenda. La salma della bimba di sette mesi è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.