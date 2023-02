Milano, lite tra vicini di casa finisce nel sangue: 32enne accoltellato

L’aggressione è avvenuta nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 febbraio 2023 a Milano, in via Romilli. Per motivi condominiali è scoppiata una furiosa lite tra due vicini di casa che è presto degenerata e si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia. Durante la lite un 32enne marocchino è stato accoltellato, fortunatamente però le sue condizioni non sono gravi.

In seguito alla segnalazione di violenta lite sulle scale immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo in cui si sono svolti i fatti, all’interno di un condomino in via Romilli a Milano. Giunti sul posto i Carabinieri hanno trovato il 32enne disteso a terra nell’adrone del palazzo con una evidente ferita da taglio sull’addome. La vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale per ricevere le cure adeguate in seguito all’aggressione, dove è stato sottoposto ad un’operazione chirurgica. Fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita.

Poco dopo l’accaduto gli agenti hanno rintracciato l’aggressore, si tratta di un 44enne filippino. Durante il litigio anche lui è rimasto ferito lievemente, è stato infatti portato in ospedale. L’uomo è accusato di tentato omicidio, non appena verrà dimesso verrà portato al carcere San Vittore.

