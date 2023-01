Milano, 27enne trovato morto in casa: aveva un sacchetto in testa

Dramma nella mattinata di oggi, giovedì 12 gennaio 2023, a Milano. Un giovane ragazzo di 27 anni di origine brasiliana è stata trovato senza vita all’interno di un appartamento situato in zona via Padova, via Marinetti. Ad allarmare le forze dell’ordine è stato un’anziano di 71 anni, l’uomo da qualche giorno stava ospitando la vittima nella sua abitazione.

Poco dopo le otto di questa mattina il 71enne ha chiamato i soccorsi spiegando di aver trovato il ragazzo sul letto priva di vita dopo essersi svegliato. La vittima intorno al capo aveva un sacchetto di plastica che con molta probabilità gli ha impedito di respirare fino ad ucciderlo. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si sono svolti i fatti questa mattina a Milano. Agli agenti l’anziano uomo ha raccontato che stava ospitando il ragazzo in casa sua da qualche giorno. Ha anche rivelato che i due oltre ad aver avuto rapporti sessuali hanno fatto uso di droghe insieme.

Il 71enne è stato portato in Caserma per essere ascoltato davanti al Pm. Sul cadavere del 27enne non sono stati trovati segni di violenza. Sarà l’esame autoptico a chiarire con esattezza la causa del decesso e l’ora in cui la vittima è morta.

