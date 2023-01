La vicenda si è svolta nella giornata di ieri, martedì 10 gennaio 2023 a Stradella, in provincia di Pavia. Una donna e il suo compagno, entrambi originari dell’est Europa, per recarsi al lavora lasciavano spesso in casa da sola la figlia di lei, una bambina di soli cinque anni. Un fatto gravissimo che avrebbe potuto mettere in serio pericolo la bimba, fortunatamente però non le è mai successo nulla.

Una segnalazione anonima ha allarmato le forze dell’ordine, agli agenti hanno spiegato che la coppia lasciava la figlia in casa da sola tutte le volte che i turni di lavoro coincidevano. La piccola rimaneva lì ad aspettarli per tutta la durata del turno, di otto ore. In seguito alla preoccupante rivelazione anonima i Carabinieri si sono precipitati nel luogo in cui la coppia vive, un appartamento situato a Stradella, per accertarsi che la segnalazione fosse veritiera.

Giunti sul posto i militari hanno trovato la piccola di 5 anni completamente da sola in casa, stava mangiando dei pop corn che la mamma le aveva preparato prima di andare via e giocava con il suo gattino. Tramite una nota i Carabinieri hanno riferito che fortunatamente la bambina non poneva in essere pericolosi comportamenti nonostante non fosse sorvegliata da nessuna in assenza della coppia. La madre della piccola e il suo compagno sono stati denunciati a piede libero con l’accusa di abbandono di minore.

