Lainate, picchia i genitori per soldi: 22enne finisce in carcere

La violenta vicenda si è svolta nella serata di ieri, lunedì 9 gennaio 2023 a Lainate, comune della città di Milano. Intorno alle 20.30 un ragazzo di 22 anni ha iniziato a litigare in modo alquanto animato tra le mura domestiche con i suoi genitori, una donna di 58 anni e un uomo di 56. Dagli insulti è passato presto alle mani, in preda alla furia si è infatti scagliato con violenza contro i familiari.

Stando alle prime informazioni sul caso la lite furiosa sarebbe avvenuta per questioni economiche. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo in cui si sono svolti i fatti nella serata di ieri a Lainate. Giunti sul posto i Carabinieri hanno cercato di far ragionare il 22enne ma questo era fuori di sé, non si è calmato nemmeno alla vista degli agenti.

Il ragazzo ha aggredito anche i militari colpendoli con schiaffi e spintoni mentre continuava ad inveire contro la sua famiglia, è emerso dalle indagini che era già noto alle forze dell’ordine. Entrambi i suoi genitori sono finiti in ospedale per ricevere le cure necessarie per le ferite riportate a causa dell’aggressione. Ai Carabinieri hanno confessato che non era la prima volta che il figlio li aggrediva, però non avevano mai trovato il coraggio di denunciarlo. Bloccato dagli agenti il 22enne è stato arrestato con le gravi accuse maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato portato nel carcere di San Vittore.

