L’assurda e quasi ‘ironica’ vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Mortara, in provincia di Pavia. Un uomo di 41 anni residente a Cerro Maggiore, comune della città di Milano, ha chiesto aiuto ai Carabinieri dopo una serata trascorsa fuori casa. Il motivo? Aveva bevuto troppo e non riusciva più a tornare da solo a casa, proprio per questo motivo ha pensato fosse una buona idea allarmare le forze dell’ordine.

In seguito alla segnalazione gli agenti si sono recati sul posto, in una via di Mortara, e si sono ritrovati davanti ad un uomo completamente ubriaco. Dopo aver valutato le sue condizioni hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari del 118, alla vista dei soccorritori però il 41enne si è rifiutato di salire sull’ambulanza, non voleva infatti andare in ospedale.

L’uomo pensava che a riaccompagnarlo a casa sarebbero stati i Carabinieri, quando ha capito che gli agenti non gli avrebbero dato un ‘passaggio’ ha preferito trovare un’altra soluzione. Nonostante fosse notte ha infatti chiesto aiuto ad altri per farsi riaccompagnare a casa sua, a Cerro Maggiore, per via del suo forte stato di ebrezza infatti non era certo in grado di guidare.

