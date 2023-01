La tragica vicenda si è svolta nella mattinata di oggi, lunedì 9 gennaio 2023 a Casatenovo, in provincia di Lecco. Un’anziana donna di 73 anni, Carla Viganò, stava accompagnando il nipotino di 8 anni a scuola quando è stata travolta da un tir, alla guida c’era un autista spagnolo. Nonna e nipote stavano attraversando sulle strisce pedonali nella frazione di Rogoredo, l’uomo non è riuscito ad evitarli.

Stando alle prime informazioni sul caso la donna ha fatto da scudo al nipotino non appena si è accorta che il tir li stava per prendere in pieno in seguito ad una manovra di svolta. Con estrema prontezza ha spinto il bambino, un gesto eroico che gli ha salvato la vita, per lei invece non c’è stato nulla da fare. Sul luogo del drammatico incidente avvenuto stamattina a Casatenovo immediato è stato l’intervento del personale medico del 118. I sanitari però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 73enne, era già morta al loro arrivo.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine e alcuni volontari che hanno preso in custodia il bimbo di 8 anni, rimasto illeso grazie al gesto della nonna. Gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si siano svolti i fatti.

