La tragica vicenda si è svolta nella serata di ieri, martedì 3 gennaio 2023 a Caccamo, in provincia di Palermo. Con esattezza l’incidente è avvenuto in contrada San Giovanni Li Greci, un anziano uomo di 79 anni mentre era alla guida della sua Fiat Panda ha ucciso la moglie, una donna di 71 anni.

La vittima è Maria Massa, il marito l’ha investita mentre stava facendo retromarcia, era proprio lei che gli stava dando le indicazioni per la manovra. In seguito al terribile incidente avvenuto ieri sera a Caccamo immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti. I sanitari hanno fatto di tutto per rianimare l’anziana donna, ma ogni tentativo si è rivelato del tutto inutile. La 71enne è morta poco dopo l’accaduto, il suo cadavere verrà trasferito dall’obitorio del Cimitero all’istituto di medicina legale del Policlinico per l’esame autoptico.

Il veicolo che ha travolto la donna è stato sequestrato e i Carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda. Si pensa che si sia trattato di un incidente, che il marito non l’abbia vista mentre faceva retromarcia, ma si valuta ogni ipotesi. La posizione del 79enne al momento è al vaglio, potrebbe infatti essere accusato di omicidio colposo.

