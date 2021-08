Pieve Vergonte, 64enne trovata morta in casa: uccisa dal suo cane

La drammatica vicenda si è svolta nella mattinata di ieri, martedì 24 agosto 2021, a Pieve Vergonte. Protagonista del terribile episodio una donna di 64 anni, da anni viveva in casa da sola con il suo cane. Stando alle prime informazioni sul caso sarebbe stato proprio il suo amico a quattro zampe ad ucciderla. La vittima, Lorenza Pioletti, è stata trovata senza vita all’interno del suo appartamento con diverse ferite sul corpo.

A lanciare l’allarme è stato il fratello della 64enne. L’uomo vive nello stesso palazzo della vittima, dopo aver sentito forti rumori provenire dall’appartamento della sorella si è preoccupato e ha chiesto aiuto. Immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo della tragedia avvenuta ieri a Pieve Vergonte, per la donna però non c’è stato nulla da fare. Quando i sanitari sono entrati in casa la donna era già morta, il suo cane vegliava il suo cadavere. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Lorenza Pioletti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco, il cane della vittima non è stato molto aggressivo con gli agenti quando sono entrati in casa.

Pieve Vergonte, cane aggredisce e uccide la padrona 64enne in casa

Sul corpo della 64enne c’erano evidenti ferite su varie parti del corpo, quelle più gravi e vistose le ha riportate sul collo e sulla testa. Al momento l’ipotesi più plausibile è quella che vede la donna aggredita a morte dal suo cane. L’animale in seguito alla vicenda è stato portato via dall’appartamento addetti del canile. Intanto, gli agenti continuano ad indagare per chiarire con esattezza come si sia svolta l’intera vicenda.

