Serramanna, esplosione in casa: donna muore, ferita la nipote di un anno

La drammatica vicenda si è svolta a Serramanna, in provincia di Cagliari. Una donna di 64 anni, Maria Chiara Cordedda, è rimasta coinvolta in una forte e violenta esplosione all’interno della sua abitazione. Per la donna non c’è stato nulla da fare, è morta a causa dell’incidente. La 64enne non era sola in casa, all’interno dell’appartamento c’era anche la nipotina di un anno. La piccola ha riportato gravi ustioni in seguito all’esplosione, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Brotzu con l’elisoccorso. Le sue ferite sono gravi ma fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita.

Al momento non è ancora chiaro cosa abbia provocata l’esplosione che ha causato la morte della 64enne, si pensa però ad un malfunzionamento della cucina a legna. L’esplosione è avvenuta intorno alle 12.30 di ieri 5 novembre a Serramanna, sul posto immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco, del personale medico del 118 e delle forze dell’ordine. I carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la drammatica vicenda.

Stando alla prima ricostruzione dei fatti sembra che la 64enne mentre accendeva con l’alcol la cucina a legna si stata travolta da un ritorno di fiamma. Probabilmente è stato un malfunzionamento a causare l’esplosione. Ad allarmare i soccorsi e le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa della vittima dopo aver sentito un forte scoppio.